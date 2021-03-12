В Ленобласти за торговлю оружием задержан депутат "Единой России"

ледственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и иным лицам предъявлено обвинение в двух эпизодах преступной деятельности, предусмотренных ч.2 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по одному эпизоду ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, трое обвиняемых и иные неустановленные на данный момент лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, по предварительному сговору приобрели на территории Лодейнопольского района пистолет-пулемет «Суоми М 1» со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года, которые согласно заключению эксперта относятся к огнестрельному оружию, а также более 100 патронов, относящихся к боеприпасам. После этого сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тыс. рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева») под стрельбу боевыми патронами и сбыли его.

В настоящее время следственным органом трое обвиняемых задержаны, по ходатайству следственного органа им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники следственного управления по Ленинградской области совместно с ФСБ России, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 22 обыска на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе обысков обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, а также лица, причастные к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.