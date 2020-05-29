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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием

В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Петербургские полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали группу торговцев оружием. При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В минувший четверг в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе оперативного сопровождения ранее возбужденных уголовных дел, оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны десять участников организованной группы, в возрасте от 29 до 80 лет, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Все они проживают в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Среди задержанных мужчин – двое водителей такси и парикмахер.

В результате проведения обысков по местам проживания пятерых злоумышленников и гараже одного из них были обнаружены и изъято более 10 пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия, а также инструменты и техника, представляющие интерес для следствия. Также изъято большое количество ручек-пистолетов, изготовленных кустарным способом.

Изъятые предметы вооружения направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Троим подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении остальных соучастников решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности после проведения ряда экспертиз.

В настоящее время устанавливаются каналы приобретения и поставки оружия, а также других соучастников данных деяний.

Источник: ГУ МВД
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