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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили схрон оружия

В Ленобласти обнаружили схрон оружия

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Полицейские обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов у подозреваемого в разбойном нападении на пункт приема металлолома.

30 сентября 2020 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о разбойном нападении на пункт приема вторсырья в городе Выборге. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, угрожая одному из работников пункта приема предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел в стену, совершил хищение 50 тысяч рублей, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с УМВД по Выборгскому району Ленинградской области по горячим следам был задержан 38-летний Александр, неработающий житель Выборга.

В ходе обысков по месту жительства задержанного и осмотра автомобиля был обнаружен и изъят целый арсенал оружия, боеприпасов и составных частей, в том числе: 3 карабина, пистолет-пулемет, 70 капсюлей-воспламенителей, более 300 пуль, 67 пистолетных магазинов,ударно-спусковой механизм, несколько банок с порохом, а также свыше 1 тысячи патронов различного калибра. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места приобретения злоумышленником оружия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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