В Петербурге задержали мужчину за незаконное хранение пистолета ТТ и боеприпасов

В Кировском районе Петербурга, в доме 4 корпус 1 по улице генерала Симоняка в квартире 47-летнего работника лизинговой копании сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с коллегами из ГУУР МВД России, сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также при содействии Росгвардии обнаружили и изъяли пистолет ТТ, около 400 патронов и составные части оружия.

По заключению экспертов, изъятые патроны пригодны к стрельбе, а пистолет относится к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, который также пригоден для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.