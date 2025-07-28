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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали пятерых человек после убийства теленка на ферме в деревне Бугры

В Ленобласти задержали пятерых человек после убийства теленка на ферме в деревне Бугры

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчинского района разбираются в инциденте с убийством фермерского теленка в деревне Бугры

27 июля 2025 года, около 15 часов 10 минут, в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило экстренное сообщение о происшествии в деревне Бугры. Согласно поступившей информации, неизвестное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия, в результате чего был смертельно ранен теленок, принадлежавший 39-летней владелице фермерского хозяйства.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили на территории фермы, расположенной вблизи деревни Бугры, тело молодого бычка с явным огнестрельным ранением в области головы.

Впоследствии, в полицейский участок обратилась сама пострадавшая предпринимательница с официальным заявлением. Женщина сообщила, что, по ее мнению, выстрел в животное мог быть произведен неустановленными лицами со второго этажа близлежащего здания. После совершения акта злоумышленники покинули место преступления на автомобиле марки «БМВ».

Благодаря оперативным розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции в течение нескольких часов после происшествия, недалеко от предполагаемого места стрельбы были задержаны пять граждан в возрасте от 19 до 34 лет, являющиеся выходцами из Поволжья. Задержанные были доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование для установления всех деталей и причин инцидента.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район
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