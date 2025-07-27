В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге

В Невском районе Санкт-Петербурга 26 июля около 13 часов 20 минут в правоохранительные органы поступило сообщение из травматологического пункта. Медицинские работники сообщили, что к ним обратилась 14-летняя местная жительница с ожогами спины.

По словам пострадавшей, инцидент произошел утром того же дня у дома номер 2 по набережной реки Оккервиль. Девушка пояснила, что встретилась со своим бывшим юношей, также 14 лет, для урегулирования разногласий. В ходе встречи между подростками возникла ссора, в результате которой молодой человек применил против нее перцовый баллончик, а затем произвел выстрел в спину из аэрозольного устройства.

Вечером 26 июля мать пострадавшей обратилась в полицию с официальным заявлением. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование всех обстоятельств произошедшего конфликта. Предпринимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания стрелявшего. Проводится всесторонняя проверка для выяснения деталей инцидента.