ента новостей

15:41
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота
15:07
В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы
15:01
В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу
14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
14:55
В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге
14:51
На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета
14:47
В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой
14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
01:35
2-й тур РПЛ: дубль Батракова помог «Локомотиву» победить в Краснодаре, а Дзюба забил за «Акрон»
21:14
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов проиграл казахстанской шахматистке со значительно более низким рейтингом ФИДЕ на турнире «Oskemen Open»
20:26
2-й тур РПЛ: «Спартак» разгромлен «Балтикой», а Иван Сергеев забил победный гол за московское «Динамо»
14:48
В Петербурге сотрудницу МФЦ изобличили в фиктивной регистрации мигрантов
14:19
В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки
14:06
В доме на Русановской улице конфликт жильцов закончился стрельбой
14:02
В Невской Дубровке задержали стрелявшего из ружья по частному дому
10:51
Губернатор поздравил торговых работников с их днем
10:24
Москва обошла Петербург в рейтинге популярных городов для июльского отдыха
10:19
Александр Беглов поздравил Зеленогорск с 477-летием
10:09
Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?
23:29
«Ферги-тайм» устроили «Крылья Советов» в матче с «Пари НН»: так начался 2-й тур РПЛ
23:04
Рейтинг-фаворит турнира «Oskemen Open» в Казахстане Рихард Раппорт лидирует после 5-го тура, набрав 4,5 очка, у петербургских шахматистов Гоганова и Лобанова – по 3,5 очка
21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
16:45
Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке
16:35
В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного
16:22
Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»
16:11
На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
15:58
В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку
15:49
В Петербурге задержали 74-летнего курьера мошенников
15:31
В Петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Тихорецком проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге

В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между подростками, в котором пострадала 14-летняя девочка

В Невском районе Санкт-Петербурга 26 июля около 13 часов 20 минут в правоохранительные органы поступило сообщение из травматологического пункта. Медицинские работники сообщили, что к ним обратилась 14-летняя местная жительница с ожогами спины.

По словам пострадавшей, инцидент произошел утром того же дня у дома номер 2 по набережной реки Оккервиль. Девушка пояснила, что встретилась со своим бывшим юношей, также 14 лет, для урегулирования разногласий. В ходе встречи между подростками возникла ссора, в результате которой молодой человек применил против нее перцовый баллончик, а затем произвел выстрел в спину из аэрозольного устройства.

Вечером 26 июля мать пострадавшей обратилась в полицию с официальным заявлением. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование всех обстоятельств произошедшего конфликта. Предпринимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания стрелявшего. Проводится всесторонняя проверка для выяснения деталей инцидента.

Все по теме: Невский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-06-2025, 12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
Сегодня, 14:47
В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой
7-07-2025, 13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
15-04-2024, 10:17
В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»
17-10-2022, 10:19
В центре Петербурга задержан дебошир, стрелявший из аэрозольного пистолета
17-07-2025, 11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

Происшествия на дорогах

25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
24-07-2025, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Наверх