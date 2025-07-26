В Невской Дубровке задержали стрелявшего из ружья по частному дому

25 июля в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от тридцатипятилетней жительницы поселка Невская Дубровка. Женщина сообщила о повреждении её собственности в результате стрельбы, произведенной неустановленными лицами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 23 июля, приблизительно в 20:00, сосед заявительницы, проживающий на Северной улице, совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья в направлении её дома. Мотивом действий подозреваемого предварительно названы хулиганские побуждения. В результате стрельбы зафиксировано повреждение камеры наружного видеонаблюдения, установленной на территории домовладения потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших разбирательств и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом.