В Ленобласти женщина застрелила свою собаку

Около 20 часов 35 минут 2 июля 2025 года в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем возле частного домовладения, расположенного на улице Гагарина в садоводческом некоммерческом товариществе "Восход".

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двух граждан: 34-летнюю местную жительницу и ее 42-летнего спутника, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина произвела выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в область головы принадлежавшей ей собаки.

В результате произведенного выстрела животное скончалось на месте.

Указанные лица были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель.