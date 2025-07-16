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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья

В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Ленобласти задержали местного жителя, выстрелившего в подростка из пневматического ружья

15 июля 2025 года, около 11 часов 20 минут, в правоохранительные органы Киришского района Ленинградской области поступило заявление от тринадцатилетнего подростка. Он сообщил о том, что неизвестное лицо произвело выстрел в его сторону из окна второго этажа дома номер 9, расположенного на Советской улице в городе Кириши.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 51-летнего местного жителя. Данный гражданин подозревается в совершении хулиганских действий, а именно в том, что он произвел выстрел из пневматического оружия в направлении несовершеннолетнего, находясь в своей квартире.

В результате инцидента подросток не получил каких-либо телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, стрельба
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