В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка

Сегодня, 27 июля в 18:40 на первом километре подъездного пути к железнодорожной станции Росинка, расположенной в Мшинском сельском поселении Лужского района Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 69-летний водитель, управлявший легковым автомобилем марки «Киа Рио», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 12-летнего подростка.

Согласно предварительной информации, подросток двигался по обочине дороги. Причины, по которым водитель допустил наезд, в настоящее время устанавливаются компетентными органами. К сожалению, в результате полученных травм ребенок скончался непосредственно на месте аварии.

В связи с данным инцидентом инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления степени ответственности участников дорожного движения.