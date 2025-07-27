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Питерец.ру » Происшествия » В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка

В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе Ленобласти у станции Росинка

Сегодня,  27 июля в 18:40 на первом километре подъездного пути к железнодорожной станции Росинка, расположенной в Мшинском сельском поселении Лужского района Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 69-летний водитель, управлявший легковым автомобилем марки «Киа Рио», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 12-летнего подростка.

Согласно предварительной информации, подросток двигался по обочине дороги. Причины, по которым водитель допустил наезд, в настоящее время устанавливаются компетентными органами. К сожалению, в результате полученных травм ребенок скончался непосредственно на месте аварии.

В связи с данным инцидентом инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления степени ответственности участников дорожного движения.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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