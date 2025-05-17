В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате

Вечером 15 мая 2025 года, около 22 часов 15 минут, во дворе жилого дома, расположенного по адресу: поселок Шушары, улица Сарицкая, дом 9, произошло дорожно-транспортное происшествие. 37-летний мужчина, управлявший транспортным средством марки "Джили Кулрей", совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика четырех лет. Ребенок, передвигавшийся на самокате, пересекал проезжую часть в сопровождении своих родителей.

В результате столкновения с автомобилем мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Предварительным расследованием установлено, что водитель автомобиля "Джили Кулрей" в течение 2025 года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Согласно имеющимся данным, за указанный период времени он был привлечен к административной ответственности 17 раз.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и вынесение решения в соответствии с действующим законодательством.