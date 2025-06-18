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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер

В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, где пострадал питбайкер

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, 17 июня около 20 часов 05 минут на 4-ом километре автотрассы «Осиновая Роща – Магистральная» произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 44-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки «Лада», при выполнении манёвра поворота допустил столкновение с питбайком. Питбайк двигался в попутном направлении по обочине дороги, за рулём находился 15-летний подросток.

Вследствие данного инцидента несовершеннолетний водитель питбайка получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего ДТП для установления всех деталей инцидента и определения степени ответственности участников.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, мотоциклы
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