В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку

В правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о возгорании детской площадки, расположенной у дома номер 2/3 по Октябрьскому шоссе в посёлке Рахья.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что причиной пожара стал умышленный поджог, совершённый группой лиц.

По данному инциденту следственным отделом УМВД России по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых виновников поджога.

Ими оказались пять подростков в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет.

Несовершеннолетние были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Подростки признались, что совершили данное правонарушение из хулиганских побуждений.

Они сломали скамейку и, используя зажигалку, подожгли деревянные элементы конструкции.

В результате пожара детская площадка была практически полностью уничтожена огнём.

Материальный ущерб, нанесённый муниципальному образованию, оценивается в сумму, превышающую 1,7 миллиона рублей.

В отношении троих участников поджога избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Самые младшие участники инцидента были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им.

В настоящее время ведётся дальнейшее расследование данного уголовного дела.