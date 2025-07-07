В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова

6 июля в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем во дворе дома номер 23 на улице Седова.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что лицо, предположительно совершившее правонарушение, покинуло место преступления на автомобиле марки "Омода", зарегистрированном на 32-летнего гражданина.

В результате проведения оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска указанное транспортное средство было обнаружено у дома номер 61 на улице Бабушкина.

Для проведения дальнейших следственных мероприятий в отделение полиции были доставлены два человека: водитель автомобиля и его 35-летний приятель.

В отношении обоих задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, касающейся мелкого хулиганства.

Предмет, похожий на газовый пистолет, был конфискован. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.