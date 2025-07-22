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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина

В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в поджоге двух квартир на улице Петра Смородина

20 июля в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от гражданина, проживающего в этом же районе, о подозрительной активности в подъезде дома номер 8 по улице Петра Смородина. По словам заявителя, неизвестный предпринимал попытки незаконного проникновения в квартиру соседей.

Оперативно прибывший на место инцидента патрульный наряд полиции задержал подозреваемого, 38-летнего мужчину, не имеющего официального места работы и проживающего в указанном доме. Согласно предварительным данным следствия, около 01:00 ночи злоумышленник совершил поджог собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже. После совершения поджога он беспрепятственно проник в соседнюю квартиру, принадлежащую его матери, и совершил аналогичные действия, умышленно поджигая находящиеся там предметы.

В результате пожара значительные повреждения получили две комнаты в обеих квартирах. Общая сумма ущерба, причинённого действиями злоумышленника, оценивается в 65 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное уничтожение или повреждение имущества. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до выяснения всех обстоятельств дела и завершения следственных действий.

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