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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры

В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники Спецполка полиции задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры в Кудрово

22 июля, около 17 часов 00 минут, дежурная часть полиции Всеволожского района Ленинградской области приняла экстренное сообщение о возгорании в доме номер 2, расположенном на Английской улице в населенном пункте Кудрово.

На указанный адрес незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции и бригады экстренных служб. Прибывшие на место специалисты установили, что очаг возгорания находится в одной из квартир, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома.

В ходе оперативных мероприятий из зоны задымления были эвакуированы 20 жильцов. Сведения о пострадавших в результате пожара не поступали. Возгорание было локализовано, однако, согласно предварительной оценке, квартира, в которой возник пожар, уничтожена огнем полностью.

После ликвидации последствий пожара в полицию обратилась владелица пострадавшей квартиры. Она заявила о своих подозрениях в причастности к поджогу ее 25-летнего арендатора.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан сотрудниками специального полка полиции неподалеку от места происшествия и доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог
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