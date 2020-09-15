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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев

В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев

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Опубликовал: Fedorov
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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве на спортивной площадке в Красносельском районе

Вминувшую субботу к полицейским Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 24-летнего мужчины о том, что в 20:30 на спортивной площадке школы, расположенной на Авангардной улице, неизвестный мужчина ударил его ножом в грудь, а его друга - ножом в шею.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции у дома 23 по Авангардной улице по подозрению в совершении данного преступления задержали  неработающего 26-летнего мужчину. Он доставлен в отдел полиции, в отношении него составили протокол за административное правонарушение по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

В ту же ночь из медучреждения поступила телефонограмма о том, что с ножевым ранением шеи госпитализирован 26-летний участник инцидента, друг заявителя.

14 сентября отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ножевое ранение
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