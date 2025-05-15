На шоссе Революции кофликт троих мужчин закончился стрельбой

13 мая в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступила информация о конфликте с элементами рукоприкладства и применением оружия, произошедшем возле дома номер 15 на шоссе Революции.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции выяснили, что между 25-летним гражданином, зарегистрированным в Саратовской области, и двумя жителями Санкт-Петербурга, возрастом 74 и 37 лет, возникла ссора. В ходе словесной перепалки молодой человек извлек сигнальный пистолет и произвел выстрел в воздух.

По предварительной информации, причиной столкновения стала пропажа электрического велосипеда, в краже которого 25-летний приезжий подозревает своих оппонентов.

Все трое участников инцидента были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении каждого из них составлены административные протоколы по статье 20.1, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Сигнальный пистолет был конфискован сотрудниками правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство).