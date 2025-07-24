На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП

На трассе «Нарва», сегодня вечером 24 июля 2025 года, около 16 часов 15 минут, на 144-м километре, в Кингисеппском районе Ленинградской области за пределами населённого пункта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Нива», с признаками алкогольного опьянения, не соблюдал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Омода», которым управляла 40-летняя женщина, что привело к столкновению. После удара автомобиль «Лада Нива» съехал в кювет.

В результате аварии водитель «Лады Нивы» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Пассажир этого же автомобиля, мужчина 44 лет, получил незначительные повреждения и был осмотрен медиками.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится всесторонняя проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.