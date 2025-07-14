ента новостей

10:52
В поселке Пачинок задержали стрелка из страйкбольного оружия
10:48
В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»
10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
10:25
Петербуржцев предупредили о мошенничестве с почтовыми ящиками
10:04
Отправились в Беларусь
09:56
В Санкт-Петербурге увеличилось число убыточных компаний
09:49
Каковы самые популярные онлайн-покупки петербуржцев
00:54
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, а итальянец Янник Синнер – в одиночном
20:35
Ещё две российские шахматистки выбыли с Кубка мира в Батуми: проиграли сегодня свои матчи Полина Шувалова и Анна Шухман, а Валентина Гунина и Екатерина Лагно добились тай-брейков
23:06
Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла Уимблдон, не дав Аманде Анисимовой выиграть ни одного гейма в финале
19:50
Российские шахматистки начали борьбу в 1/16 финала Кубка мира в Батуми: Лагно и Гунина проиграли, Шувалова и Шухман сыграли свои партии вничью
16:08
После стрельбы возле ЗАГСа на Капитанской улице задержали жениха и шафера
16:02
В Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку на Витебском проспекте
15:59
В Шушарах мужчина поджег съемную квартиру
15:56
В Шушарах неизвестные в масках и с оружием отобрали у перекупщика «БМВ Х6»
11:05
В Невском районе конфликт закончился ударом ножом в голову
10:42
В Петербурге вспомнили величайших апостолов
10:36
В Невском районе у иностранца изъяли килограмм наркотиков
10:21
Прошли рейды по СИМ
10:09
Продано историческое здание XVIII века
09:49
Рыжие слизни заполонили улицы Петербурга
00:32
Канадский защитник Маркус Филлипс перешёл в СКА к Игорю Ларионову, а трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко покинул петербургский клуб
20:41
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла тай-брейк Меруерт Камалиденовой из Казахстана и выбыла с Кубка мира, а Екатерина Лагно вышла в 1/16 финала
20:37
В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб
20:05
Алисе Фрейндлих вручили Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
19:57
В Петербург возвращается Большой семейный фестиваль
14:52
На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы
14:20
В Ленобласти мужчину изобличили в мошенничестве с автострахованием
14:13
В Кудрово задержали таксиста, обокравшего двух пассажирок
14:09
«Оренбург» заменит в РПЛ «Торпедо», исключённое в результате грандиозного скандала
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»

На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе, на 114-м километре трассы «Нарва», 13 июля в 10:45 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летний водитель автомобиля «Лада Веста», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте и совершил незначительное столкновение с грузовым автомобилем «UMC-4FB», которым управлял 33-летний мужчина.

В результате этого первого столкновения, легковой автомобиль «Лада Веста» был отброшен в сторону, где произошло столкновение с автомобилем «Исузу», за рулем которого находился 46-летний водитель.

К сожалению, в результате данной аварии водитель автомобиля «Лада Веста» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин трагедии.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
14-06-2024, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
7-07-2024, 16:33
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Соляриса»
24-06-2025, 12:50
На трассе «Нарва» в ДТП один человек погиб и двое в больнице
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
26-05-2025, 12:45
В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:48
В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»
Сегодня, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
11-07-2025, 20:37
В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб
10-07-2025, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
Наверх