На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»

В Кингисеппском районе, на 114-м километре трассы «Нарва», 13 июля в 10:45 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летний водитель автомобиля «Лада Веста», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте и совершил незначительное столкновение с грузовым автомобилем «UMC-4FB», которым управлял 33-летний мужчина.

В результате этого первого столкновения, легковой автомобиль «Лада Веста» был отброшен в сторону, где произошло столкновение с автомобилем «Исузу», за рулем которого находился 46-летний водитель.

К сожалению, в результате данной аварии водитель автомобиля «Лада Веста» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин трагедии.