На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»

Сегодня в 10 часов 45 минут утра на 129-м километре автомагистрали «Нарва», расположенной в Кингисеппском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель», мужчина 58 лет, по невыясненным обстоятельствам допустил съезд транспортного средства в придорожный кювет, что привело к столкновению с деревом.

В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательная проверка всех обстоятельств и причин трагической аварии. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.