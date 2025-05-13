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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»

На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти

Сегодня в 10 часов 45 минут утра на 129-м километре автомагистрали «Нарва», расположенной в Кингисеппском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель», мужчина 58 лет, по невыясненным обстоятельствам допустил съезд транспортного средства в придорожный кювет, что привело к столкновению с деревом.

В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательная проверка всех обстоятельств и причин трагической аварии. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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