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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона

На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими проводится проверка по факту катастрофы на трассе «Скандинавии» 

28 мая 2025 года, приблизительно около 19 часов 50 минут, на 155-ом километре трассы А-181 «Скандинавия», расположенной в Выборгском районе Ленинградской области за пределами населенного пункта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Семидесятилетний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Фиат Дукато», потерял контроль над управлением транспортным средством, что привело к съезду в кювет и последующему столкновению со скальным массивом.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин, приведших к аварии.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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