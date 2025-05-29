На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона

28 мая 2025 года, приблизительно около 19 часов 50 минут, на 155-ом километре трассы А-181 «Скандинавия», расположенной в Выборгском районе Ленинградской области за пределами населенного пункта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Семидесятилетний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Фиат Дукато», потерял контроль над управлением транспортным средством, что привело к съезду в кювет и последующему столкновению со скальным массивом.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин, приведших к аварии.