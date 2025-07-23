На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука

Сегодня, приблизительно в 14:00, в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация об инциденте на улице Курчатова, где на проходной одного из заводов женщина получила ранение, предположительно, стрелой.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что на проходной указанного завода между двумя работниками – мужчиной и женщиной – возникла конфликтная ситуация. В ходе развития конфликта мужчина применил лук, выстрелив из него в женщину.

Пострадавшая была немедленно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сотрудниками правопорядка задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного деяния, и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

В настоящее время устанавливаются все детали и причины произошедшего инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Согласно уточненным сведениям, в результате конфликта пострадали две женщины, выполнявшие обязанности охранников на проходной. Обеим женщинам были нанесены колотые раны стрелой. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.