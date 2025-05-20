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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина в лифте залил газом группу граждан с ограниченными возможностями

В Невском районе мужчина в лифте залил газом группу граждан с ограниченными возможностями

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта с группой граждан с ограниченными возможностями в парадной дома 6 по Ивановской улице

18 мая 2025 года в 21:23 в правоохранительные органы Невского района поступил звонок от жильца четвертого подъезда дома номер шесть по Ивановской улице. Заявитель сообщил о присутствии посторонних лиц в подъезде.

Вскоре после первого обращения, в полицию поступила новая информация: в том же подъезде неизвестный применил газовый баллончик в лифтовой кабине.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что 44-летний мужчина, проживающий в одной из квартир указанного дома, в ходе возникшего конфликта распылил содержимое газового баллончика в лифте, где находились пятеро граждан с ограниченными возможностями в возрасте от 19 до 33 лет. После этого мужчина покинул место происшествия.

Все пятеро прибывших в подъезд были доставлены в отделение полиции для проведения опроса с участием сурдопереводчика, после чего их отпустили. Позже они обратились за медицинской помощью в связи с ожогами глаз. После оказания необходимой помощи пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение и подали заявления в полицию.

В отношении заявителя был составлен административный протокол по статье 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и он был помещен в специальный приемник. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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