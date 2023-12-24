В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой из «травмата»

Накануне вечером, 23 декабря около 16 часов 00 минут в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступила информация от 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, утверждающего, что в него выстрелили из травматического пистолета рядом с магазином по адресу проспект Пятилеток, 8. После оказания необходимой медицинской помощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Около 17 часов 06 минут к полицейским обратился 42-летний мужчина из Невского района, который сообщил о том, что возле магазина по адресу проспект Пятилеток, 8 его избил неизвестный, а его друг - 42-летний житель Новгородской области, в свою очередь, выстрелил в нападавшего из травматического пистолета.

Обоих, и заявителя и стрелявшего доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении них обоих были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Травматический пистолет ПБ-4-1МЛ «Оса» был изъят для дальнейшего разбирательства.

Состояние избитого 42-летнего петербуржца ухудшилось, и он был передан в отделение скорой медицинской помощи и направлен в ближайшую больницу для проведения дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела на основании произошедшего инцидента. В ходе расследования будут выясняться все детали конфликта и приниматься меры, направленные на установление личности нападавшего.