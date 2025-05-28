В Любани мужчина выстрелил в соседку из обреза

28 мая, в 10:20 утра, в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация от жителя города Любань о происшествии на Заводской улице. Согласно заявлению, сосед в ходе возникшего конфликта произвел выстрел из обреза охотничьего ружья в супругу заявителя.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Задержанный находился в состоянии значительного алкогольного опьянения.

В ходе допроса подозреваемый сообщил представителям правопорядка, что после совершения выстрела избавился от оружия, выбросив обрез в близлежащий пруд.

Женщина, получившая ранение в область живота, была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом.