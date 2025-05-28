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Питерец.ру » Происшествия » В Любани мужчина выстрелил в соседку из обреза

В Любани мужчина выстрелил в соседку из обреза

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Опубликовал: Антон78
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В Любани полиция задержала подозреваемого в стрельбе из обреза по соседке

28 мая, в 10:20 утра, в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация от жителя города Любань о происшествии на Заводской улице. Согласно заявлению, сосед в ходе возникшего конфликта произвел выстрел из обреза охотничьего ружья в супругу заявителя.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Задержанный находился в состоянии значительного алкогольного опьянения.

В ходе допроса подозреваемый сообщил представителям правопорядка, что после совершения выстрела избавился от оружия, выбросив обрез в близлежащий пруд.

Женщина, получившая ранение в область живота, была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, огнестрельное ранение
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