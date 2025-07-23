На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице

Около 06 часов утра, недалеко от здания номер 71 по улице Руставели, произошел инцидент с участием незарегистрированного мотороллера марки "Ямаха". Молодой человек, управлявший транспортным средством, потерял контроль над управлением.

В результате потери управления, мотороллер столкнулся с бетонным отбойником. Водитель, которому 19 лет, и его ровесник, находившийся на пассажирском сиденье, получили серьезные травмы.

Оба пострадавших были срочно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин аварии.