ента новостей

13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
12:46
В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры
12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
12:34
В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников
12:32
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
12:26
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой
11:26
Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе
09:41
Купаться запрещено: все пляжи Петербурга признаны небезопасными
09:35
Цены на продукты взлетели: что в Петербурге подорожало сильнее всего?
09:27
Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?
09:16
Курьерский бум в Ленобласти: зарплаты растут
02:31
Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков
01:35
Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер
21:06
В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон
21:03
Ладожский мост будет для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей
19:57
В Петербурге задержали пособника украинских мошенников
15:05
Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой
11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице

На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием мотороллера на улице Руставели

Около 06 часов утра, недалеко от здания номер 71 по улице Руставели, произошел инцидент с участием незарегистрированного мотороллера марки "Ямаха". Молодой человек, управлявший транспортным средством, потерял контроль над управлением.

В результате потери управления, мотороллер столкнулся с бетонным отбойником. Водитель, которому 19 лет, и его ровесник, находившийся на пассажирском сиденье, получили серьезные травмы.

Оба пострадавших были срочно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств данного происшествия для установления всех деталей и причин аварии.

Все по теме: Калининский район, ДТП, мотоциклы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-06-2025, 16:56
На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер
9-07-2025, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
6-06-2025, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
14-05-2025, 11:43
На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью
25-05-2025, 15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Сегодня, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
Наверх