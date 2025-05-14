На набережной Макарова в ДТП пострадал младенец с матерью

Накануне днем, 13 мая около 13 часов 50 минут, возле дома номер 10 по набережной Макарова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Фольксваген Гольф», мужчина 30 лет, потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению со стойкой дорожных знаков.

В результате данного инцидента пострадали пассажиры указанного автомобиля. Среди пострадавших – женщина 28 лет и ребенок в возрасте одного года, находившийся на её руках.

Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оценивают его состояние как тяжелое. Мать ребенка также получила травмы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.