В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину

19 июля в 19:30 в поселке Ольгино, возле дома номер 48, корпус 9 по улице 3-я Конная Лахта, произошел инцидент. Тринадцатилетний подросток, управляя питбайком, потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с припаркованным автомобилем марки «Ситрак».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель питбайка получил множественные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин, приведших к указанной дорожной аварии, а также для определения степени ответственности участников происшествия.