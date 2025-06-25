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Питерец.ру » Происшествия » На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер

На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Руставели, где пострадал байкер

Сегодня утром, около 09 часов 00 минут, вблизи дома номер 20 по улице Руставели, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля марки «Ситрак», 43 лет, осуществляя поворот с полуприцепом, не предоставил приоритет движения мотоциклу «Ямаха», двигавшемуся в том же направлении.

В результате столкновения, 54-летний мотоциклист получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента для установления всех деталей произошедшего и определения степени вины каждого из участников.

Все по теме: Калининский район, ДТП, мотоциклы
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