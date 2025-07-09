На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали

В ночь с 8 на 9 июля на 57-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатилетний водитель автомобиля марки «Шевроле Авео» потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с припаркованным грузовым самосвалом «Шахман», которым управлял двадцатисемилетний мужчина.

В результате данного инцидента водитель «Шевроле Авео», тридцатилетний гражданин одного из государств Средней Азии, а также его восемнадцатилетний пассажир получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

К сожалению, еще один пассажир легкового автомобиля, мужчина, приблизительно тридцати лет, получил серьезные повреждения и впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.