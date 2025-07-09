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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали

На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на КАД

В ночь с 8 на 9 июля на 57-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатилетний водитель автомобиля марки «Шевроле Авео» потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с припаркованным грузовым самосвалом «Шахман», которым управлял двадцатисемилетний мужчина.

В результате данного инцидента водитель «Шевроле Авео», тридцатилетний гражданин одного из государств Средней Азии, а также его восемнадцатилетний пассажир получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

К сожалению, еще один пассажир легкового автомобиля, мужчина, приблизительно тридцати лет, получил серьезные повреждения и впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: КАД, ДТП
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