На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек

На 74-м километре трассы А-120, известной как «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сегодня в 8:10 утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 51-летний водитель грузовика марки «Ситрак» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», которым управлял 78-летний мужчина. Легковой автомобиль двигался в попутном направлении и осуществлял поворот на прилегающую территорию.

После первоначального столкновения «Фольксваген Поло» был отброшен на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Пежо», за рулем которого находился 52-летний водитель.

К сожалению, водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте аварии. Водитель автомобиля «Пежо» получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.