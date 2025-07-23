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Питерец.ру » Происшествия » На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек

На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти

На 74-м километре трассы А-120, известной как «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сегодня в 8:10 утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 51-летний водитель грузовика марки «Ситрак» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», которым управлял 78-летний мужчина. Легковой автомобиль двигался в попутном направлении и осуществлял поворот на прилегающую территорию.

После первоначального столкновения «Фольксваген Поло» был отброшен на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Пежо», за рулем которого находился 52-летний водитель.

К сожалению, водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте аварии. Водитель автомобиля «Пежо» получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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