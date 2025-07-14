В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, на улице Корякова, 13 июля в 18:10 произошло дорожно-транспортное происшествие. 21-летний водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь по нерегулируемому перекрестку, допустил столкновение с автомобилем «Рено», которым управлял 54-летний мужчина. В результате удара автомобиль «Рено» потерял управление и совершил наезд на столб освещения.

К сожалению, водитель автомобиля «Рено» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии. Два пассажира данного транспортного средства, а именно сорокавосьмилетняя женщина и восемнадцатилетний молодой человек, были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента для установления всех деталей произошедшего и выявления причин аварии.