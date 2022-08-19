На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

Вчера днем около 14 часов 45 минут на 38 километре КАД 61-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Пежо 408» под управлением 48-летнего водителя, после чего «Фольксваген» совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 39-летнего водителя, а автомобиль «Пежо» после столкновения въехал в автомобиль «Форд Транзит», под управлением 32-летнего водителя и автомобиль «КИА РИО» под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомашины «Пежо», 13-летний мальчик, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медецинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген», а также водитель «Пежо» в состоянии средней степени тяжести также госпитализированы.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.