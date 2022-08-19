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Питерец.ру » Происшествия » На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники ГИБДД устанавливают детали ДТП с пятью автомобилями на КАД

Вчера днем около 14 часов 45 минут на 38 километре КАД 61-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Пежо 408» под управлением 48-летнего водителя, после чего «Фольксваген» совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 39-летнего водителя, а автомобиль «Пежо» после столкновения въехал в автомобиль «Форд Транзит», под управлением 32-летнего водителя и автомобиль «КИА РИО» под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомашины «Пежо», 13-летний мальчик, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медецинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген», а также водитель «Пежо» в состоянии средней степени тяжести также госпитализированы.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
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