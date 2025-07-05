В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика

4 июля, около 19 часов 10 минут, в Приморском районе Петербурга, возле дома номер 3 по улице Маршала Новикова, произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель автомобиля марки «Джип Гранд Чероке», перемещаясь по территории дворового проезда, допустил столкновение с девятилетним мальчиком. Установлено, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть из-за транспортного средства, находящегося в состоянии парковки.

Вследствие данного инцидента ребёнок получил множественные телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжёлые. Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и дальнейшего лечения.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного происшествия с целью установления всех деталей и причин, приведших к аварии.