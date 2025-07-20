В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле

В Выборгском районе Ленинградской области 19 июля, приблизительно в 18:30, на 34-м километре трассы «Зверево-Малиновка» произошла трагическая авария. 35-летний мужчина, управлявший мотоциклом БМВ, при прохождении правого поворота не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости. В результате мотоцикл выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рендж Ровер», которым управлял 52-летний водитель.

К сожалению, столкновение привело к гибели мотоциклиста и его 33-летней супруги, которая также находилась на мотоцикле. Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств и причин трагедии.