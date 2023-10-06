В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек

Вчера вечером около 21 часа 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга, на 45 км, 25-летний водитель автомобиля «БМВ Х1», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ленд Ровер Фрилендер», под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и три пассажира «БМВ» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, а мужчина-пассажир «Ленд Ровера», личность которого в настоящее время не установлена, на вид 25 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.