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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек

В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек

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Опубликовал: Питерец
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Полицией проводится проверка по факту ДТП с погибшим водителем в Кингисеппском районе

Вчера вечером около 21 часа 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга, на 45 км, 25-летний водитель автомобиля «БМВ Х1», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ленд Ровер Фрилендер», под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП оба водителя и три пассажира «БМВ» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, а мужчина-пассажир «Ленд Ровера», личность которого в настоящее время не установлена, на вид 25 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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