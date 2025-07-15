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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем

В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту гибели двоих в ночном ДТП с участием дикого животного недалеко от поселка Орехово

Сегодня ночью, 15 июля около 0 часов 15 минут, на 47-м километре трассы «Санкт-Петербург – Сортавала», произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие во Всеволожском районе Ленобласти. 41-летний водитель мотоцикла марки «Ямаха», двигаясь с превышением безопасной скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с лосем, пересекавшим проезжую часть.

В результате инцидента мотоциклист и его 42-летняя пассажирка скончались на месте происшествия от полученных травм. По предварительным данным, животное скрылось в лесной зоне после столкновения.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного дорожного происшествия для установления всех деталей и причин трагедии.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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