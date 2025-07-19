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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка с проспекта Мориса Тореза отдала мошенникам более 8,5 млн рублей

Пенсионерка с проспекта Мориса Тореза отдала мошенникам более 8,5 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские разыскивают причастных к обману пожилой петербурженки с проспекта Мориса Тореза

Вечером 18 июля в правоохранительные органы Выборгского района обратилась пожилая гражданка, 85 лет, проживающая в доме номер 96 по проспекту Тореза. Она сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица, посредством телефонных звонков, убедили ее в необходимости защиты её сбережений от мошеннических действий.

Злоумышленники, прикрываясь благовидным предлогом обеспечения сохранности её финансовых активов, склонили пенсионерку передать курьеру денежную сумму в размере 8 512 250 рублей, представленную в различных валютах, для последующего перевода на так называемый "безопасный счет".

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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