В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера

25 июня 2025 года в правоохранительные органы обратился гражданин 1938 года рождения, зарегистрированный по адресу: улица Генерала Симоняка, дом 4. В своем заявлении он указал, что стал жертвой мошеннических действий. Неизвестные лица, выдавая себя за представителей различных учреждений, посредством телефонных звонков убедили его в необходимости передачи денежных средств курьеру для обеспечения их сохранности и декларирования. Сумма ущерба составила 292 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

2 июля 2025 года в 14 часов 10 минут в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома номер 11Б по Дегтярному переулку была задержана 29-летняя гражданка, подозреваемая в причастности к совершению указанного преступления.