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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера

В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера

25 июня 2025 года в правоохранительные органы обратился гражданин 1938 года рождения, зарегистрированный по адресу: улица Генерала Симоняка, дом 4. В своем заявлении он указал, что стал жертвой мошеннических действий. Неизвестные лица, выдавая себя за представителей различных учреждений, посредством телефонных звонков убедили его в необходимости передачи денежных средств курьеру для обеспечения их сохранности и декларирования. Сумма ущерба составила 292 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

2 июля 2025 года в 14 часов 10 минут в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома номер 11Б по Дегтярному переулку была задержана 29-летняя гражданка, подозреваемая в причастности к совершению указанного преступления.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
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