В Выборге пенсионерка отдала мошенникам более 10,6 млн рублей

10 июля 2025 года около 16 часов 40 минут в правоохранительные органы поступило заявление от гражданки 1953 года рождения, зарегистрированной по адресу: город Выборг, улица Сухова, дом 3. В своем обращении она сообщила, что в период с четвертого по девятое июля 2025 года ей поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые представлялись работниками различных учреждений.

Злоумышленники, используя обман и вводя в заблуждение, под предлогом защиты денежных средств, склонили потерпевшую седьмого июля 2025 года около 21:00 передать курьеру сумму в размере 5 039 777 рублей. Повторно, девятого июля 2025 года приблизительно в 17:00, они убедили ее передать курьеру еще 5 608 781 рубль.

Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшей в результате мошеннических действий, составил 10 648 558 рублей.

В связи с указанными обстоятельствами возбудили уголовное производство по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.