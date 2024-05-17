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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с проспекта Мориса Тореза

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с проспекта Мориса Тореза

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с проспекта Мориса Тореза

13 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 70-летняя жительница дома 9 по проспекту Мориса Тореза, которая сообщила стражам порядка о том, что неизвестные, представляясь сотрудниками «Госуслуг», сообщили ей о происходящих мошеннических действиях с банковским счетом и убедили ее для сохранности сбережений передать курьеру "для зачисления на безопасный счет" 90 тысяч рублей.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
15 мая 2024 года около 18 часов вечера сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 29 корпус 4 по улице Кораблестроителей задержали подозреваемого в мошенничестве 23-летнего местного жителя.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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