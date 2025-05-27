Пенсионерка с Литейного проспекта отдала мошенникам более 32 млн рублей

26 мая в отделение полиции Центрального района Петербурга поступило обращение от 77-летней пенсионерки, проживающей в доме номер 52 по Литейному проспекту. В своем заявлении она указала, что в промежуток времени с 16 по 23 мая ей систематически звонили неустановленные лица. Злоумышленники, используя обманный предлог о якобы необходимом "декларировании" финансовых активов, склонили пожилую женщину к передаче денежных средств разным курьерам. Общая сумма переданных денег составила 32 036 035 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.