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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка с Боровой улицы перевела мошенникам 235 тысяч рублей

Пенсионерка с Боровой улицы перевела мошенникам 235 тысяч рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших пожилую женщину с Боровой улицы

14 мая в правоохранительные органы Центрального района Петербурга обратилась 78-летняя гражданка, проживающая в доме номер 23 по улице Боровой. Она сообщила, что 13 мая ей поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманную схему, убедили пожилую женщину, что для обеспечения безопасности её финансовых активов необходимо осуществить перевод денежных средств в размере 235 000 рублей через банкомат на счета, реквизиты которых ей были предоставлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и последующее задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
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