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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам около 9,5 млн рублей

В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам около 9,5 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Калининского района принимают меры к розыску и задержанию злоумышленников, обманувших пенсионера

10 июля 2025 года, около 12 часов 20 минут, в правоохранительные органы обратилась гражданка 1950 года рождения, зарегистрированная по адресу: Гражданский проспект, дом 89/71. В своем заявлении она указала, что в промежуток времени с девятнадцатого июня 2025 года по десятое июля 2025 года на ее телефон поступали звонки от неустановленных лиц, выдававших себя за представителей различных организаций.

Звонившие сообщали о якобы осуществляемых подозрительных операциях с ее банковскими счетами и, используя обман, убедили заявительницу перевести принадлежащие ей денежные средства на счета, указанные злоумышленниками, под предлогом обеспечения сохранности ее сбережений.

В результате действий мошенников потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере 9 миллионов 495 тысяч рублей.

По данному инциденту возбудили уголовное делопроизводство по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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