ента новостей

11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга
10:18
Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах
10:07
Инвалидам стало проще устроиться
09:49
Уменьшилась этажность новостроек
02:02
На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка
01:22
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»
00:51
Стал известен состав тренерского штаба Владимира Слишковича в баскетбольном «Зените»: налицо – балканский вектор
17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
17:03
В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин
16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта в деревне Новое Девяткино с применением перцового баллончика

15 июля 2025 года, в 16 часов 50 минут, в отделение полиции Всеволожского района поступило сообщение о произошедшем инциденте. Неизвестное лицо, передвигавшееся на велосипеде, совершило акт агрессии возле дома номер 50 по Главной улице в деревне Новое Девяткино.

Согласно поступившей информации, в ходе возникшего дорожного конфликта велосипедист распылил раздражающее вещество из перцового баллончика в салон автомобиля марки «Лада Гранта». В момент инцидента в транспортном средстве находился участник конфликта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в результате дорожной ссоры велосипедист применил аэрозольный баллончик против автомобиля, принадлежащего заявителю, в котором также находились члены его семьи.

Несмотря на произошедшее, водитель автомобиля и его близкие не нуждались в медицинской помощи и не обращались за ней. В настоящее время принимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания лица, совершившего указанные действия.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-04-2023, 10:43
В Невском районе произошел конфликт с применением перцового баллончика
17-05-2025, 12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
23-04-2025, 11:35
На Выборгской набережной дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11-12-2024, 12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
17-06-2025, 12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
5-09-2024, 11:17
Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
Вчера, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх