В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

15 июля 2025 года, в 16 часов 50 минут, в отделение полиции Всеволожского района поступило сообщение о произошедшем инциденте. Неизвестное лицо, передвигавшееся на велосипеде, совершило акт агрессии возле дома номер 50 по Главной улице в деревне Новое Девяткино.

Согласно поступившей информации, в ходе возникшего дорожного конфликта велосипедист распылил раздражающее вещество из перцового баллончика в салон автомобиля марки «Лада Гранта». В момент инцидента в транспортном средстве находился участник конфликта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в результате дорожной ссоры велосипедист применил аэрозольный баллончик против автомобиля, принадлежащего заявителю, в котором также находились члены его семьи.

Несмотря на произошедшее, водитель автомобиля и его близкие не нуждались в медицинской помощи и не обращались за ней. В настоящее время принимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания лица, совершившего указанные действия.