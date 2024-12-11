В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

Накануне днем, 10 декабря около 14 часов 25 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что возле гипермаркета на Оборонной улице в городе Колпино неизвестный брызнул в лицо автолюбителю из газового баллончика.

Прибывшие полицейские на месте происшествия обнаружили 23-летнего жителя поселка Тельмана, водитель автомобиля «ВАЗ», который рассказал, что около 13 часов 40 минут на проезжей части возле дома 10 по Оборонной улице у него возник конфликт с водителем автомобиля «Санг Йонг» из-за преимущества проезда, в ходе которого водитель-оппонент распылил через открытое окно автомобиля в сторону заявителя струйный газовый баллончик, и скрылся с места происшествия.

В этот же день вечером, около 19 часов 30 минут, по горячим следам, возле дома 21 по улице Ижорского батальона в городе Колпино сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в указанном преступлении 65-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.