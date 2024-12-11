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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпино задержали местного жителя, применившего газовый баллончик в ходе дорожного конфликта на Оборонной улице

Накануне днем, 10 декабря около 14 часов 25 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что возле гипермаркета на Оборонной улице в городе Колпино неизвестный брызнул в лицо автолюбителю из газового баллончика.

Прибывшие полицейские на месте происшествия обнаружили  23-летнего жителя поселка Тельмана, водитель автомобиля «ВАЗ», который рассказал, что около 13 часов 40 минут на проезжей части возле дома 10 по Оборонной улице у него возник конфликт с водителем автомобиля «Санг Йонг» из-за преимущества проезда, в ходе которого водитель-оппонент распылил через открытое окно автомобиля в сторону заявителя струйный газовый баллончик, и скрылся с места происшествия.

В этот же день вечером, около 19 часов 30 минут, по горячим следам, возле дома 21 по улице Ижорского батальона в городе Колпино сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в указанном преступлении 65-летнего местного жителя. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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