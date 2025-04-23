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Питерец.ру » Происшествия » На Выборгской набережной дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

На Выборгской набережной дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские разыскивают распылившего слезоточивый газ в дорожном конфликте на Выборгской набережной

Вечером 22 апреля, приблизительно в 19:20, к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о происшествии. У дома номер 43 на Выборгской набережной произошла дорожная ссора, в ходе которой водитель "Фольксвагена" брызнул из перцового баллончика в лицо 30-летнему мужчине, а затем быстро скрылся с места.

Пострадавший от воздействия раздражающего вещества обратился за медицинской помощью в травмпункт. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

В данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.

Полиция предпринимает все необходимые шаги для установления и задержания второго участника конфликта.

Источник: ГУ МВД
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