Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов

2 августа 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что около 20 часов 15 минут возле дома 122 по проспекту Ветеранов неизвестный распылил содержимое перцового баллончика в сторону ее мужа, также струя газа по ветру попала в ребенка, который находился рядом.

После этого неизвестный скрылся с места происшествия на электросамокате.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма об обращении в больницу 32-летнего мужчины и его 2-летней дочери с диагнозом химического ожог лица и глаз.

После оказания медицинской помощи обоих в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Вчера, 4 сентября около 15 часов 10 минут возле дома 6 по Флотской улице деревни Новое Девяткино, во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 21-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.