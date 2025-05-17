В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика

Вчера вечером, 16 мая 2025 года, около 21 часа 55 минут, в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение из Глазного центра. Согласно телефонограмме, за медицинской помощью обратился 38-летний мужчина, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. У пациента диагностирован химический ожог глаза.

Как сообщил пострадавший медицинскому персоналу, инцидент произошел приблизительно в 07 часов 30 минут утра на перекрестке улиц Маяковского и Некрасова. В результате дорожного спора неустановленное лицо применило против него перцовый баллончик, распылив содержимое в лицо. После совершения данного деяния злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки «Фольксваген Поло».

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание второго участника конфликта.